Застрявшая в аэропорту Аргентины россиянка рассказала об «издевках»

Прилетевшая в Аргентину ради родов беременная россиянка застряла в местном аэропорту с другими женщинами без еды и воды на целую ночь. О своих впечатлениях она рассказала «Тинькофф-журналу».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации поделилась, что летела в Аргентину вместе с семьей — мужем и дочерью. Они хотели провести в хорошем климате первые месяцы после родов, а затем вернуться в свою страну. Однако после приземления семейству не позволили покинуть аэропорт, а также изъяли их паспорта. То же самое произошло с другими семьями, среди которых оказались беременные россиянки.

Девушка отметила, что их держали в «отстойнике» — огороженном лентами пространстве с десятью стульями, которых не хватало на всех. Беременным женщинам приходилось сидеть на своих сумках. По словам автора, сотрудники таможенных служб страны придумывали новые «издевки» и долгое время держали людей в неведении.

«Мы просидели в аэропорту 7,5 часа. Нервы к концу уже начали сдавать, но, к счастью, история закончилась хорошо... Я не хочу гадать, почему миграционная служба повела себя именно так. Никаких вопросов по поводу медицинских договоров на роды в Аргентине нам не задавали», — заключила автор статьи.