Куда россияне поедут в отпуск в начале мая: список направлений

Популярные у россиян направления для путешествий в начале мая перечислили аналитики сервиса OneTwoTrip. На майские праздники граждане России планируют отправиться в две страны.
«Граждане РФ решили съездить в столицу Армении и в Турцию – в столицу на побережье. Так, 11 процентов опрошенных намереваются поехать в Стамбул. На втором месте по популярности оказался Ереван», – говорится в сообщении.
Рейтинг замыкает курортный город Анталья. Там майские выходные проведут шесть процентов российских туристов. Россияне также планируют путешествие внутри страны.
На первом месте в этом списке оказался Сочи, он привлек 16,8 % туристов. Туристы также посетят Москву и Петербург, передает «Мослента».
Напомним, у российских туристов появилась возможность напрямую снимать деньги с карты «Мир» на Кубе. 13 марта власти страны наладили работу банкоматов в Гаване.