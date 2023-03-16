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1 час назад

С начала 2023 года Таиланд посетили около 390 тысяч туристов из России

runews24.ru

Лидерами по турпотоку в Таиланд в январе-феврале стали путешественники из Малайзии.

С начала года Таиланд посетили около 390 тыс. россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские туристы заняли второе место по количеству прибывших в Таиланд в январе-феврале 2023 года. Так, за первые месяцы текущего года на таиландских курортах отдохнули почти 390 тысяч жителей России, передает "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на управление по туризму Таиланда.

Сообщается, что лидерами по турпотоку в Таиланд в январе-феврале стали путешественники из Малайзии, общее число которых составило более 520 тысяч человек. Второе место заняли россияне – 387,5 тысяч туристов. На третьем месте жители Южной Кореи - 324,1 тысяч. Также в топ-5 по турпотоку вошли Китай (245,8 тысяч) и Индия (198,9 тысяч).

Стоит отметить, что по итогам 2022 года на отдых Таиланд отправились всего 435 тысяч российских туристов.

В этом году власти королевства прогнозируют, что турпоток в страну составит порядка 25 млн человек, что более чем две трети превышает число иностранных путешественников, посетивших Таиланд в допандемийном 2019 году.

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