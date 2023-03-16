Турист побывал в Таиланде и сравнил россиян с тайцами

Российский турист побывал в Таиланде и рассказал об особенностях жизни в популярной среди россиян курортной стране. Своим мнением Сергей Будаев поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

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Автор в том числе сравнил жизнь россиян и тайцев, заметив, что первые слишком закрытые, а вторые, напротив, общительные.

«Часто, просто обсуждая какую-то свою идею с незнакомцем на улице, люди открывали совместный бизнес, снимали вместе квартиру, находили общие интересы — и это очень круто!» — считает читатель портала.

Он также рассказал о питании в стране, заявив, что любое место, где в очереди стоят местные жители, наверняка является качественным. Автор призвал не судить кафе и рестораны по внешнему виду, а пробовать, либо спрашивать у знакомых. Кроме того, туристам с небольшим бюджетом стоит присмотреться к буфетам на рынках, отметил он.

Автор также дал советы путешественникам относительно проживания. По словам Будаева, в случае краткосрочного пребывания в стране лучшим вариантом жилья будет отель, потому что цены на виллы выросли в три раза в сравнении с пандемийными временами.