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54 минуты назад

Получить туристическую визу в Китай теперь можно во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"

Генеральное консульство КНР во Владивостоке объявило о возобновлении выдачи виз иностранным гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте генконсульства.

Получить турвизу в Китай теперь можно во Владивостоке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Согласно данным на сайте, с этого времени жители Приморья, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, а также Чукотки могут получить любую визу в генконсульстве во Владивостоке.

Кроме того, на территории Приморья возобновили работу приграничные визовые агенты: они также отвечают за рассмотрение и выдачу виз для посещения приграничных территорий.

Отметим, до сих пор власти России и Китая не договорились о действии безвизового режима для въезда в приграничные города. Соглашение есть, но действовать оно до сих пор не начало.

Ранее сообщалось, что Китай разрешил безвизовый въезд на свой тропический остров Хайнань.

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