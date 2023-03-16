Получить турвизу в Китай теперь можно во Владивостоке

Генеральное консульство КНР во Владивостоке объявило о возобновлении выдачи виз иностранным гражданам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте генконсульства.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Согласно данным на сайте, с этого времени жители Приморья, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, а также Чукотки могут получить любую визу в генконсульстве во Владивостоке.

Кроме того, на территории Приморья возобновили работу приграничные визовые агенты: они также отвечают за рассмотрение и выдачу виз для посещения приграничных территорий.

Отметим, до сих пор власти России и Китая не договорились о действии безвизового режима для въезда в приграничные города. Соглашение есть, но действовать оно до сих пор не начало.