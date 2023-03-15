Росавиация: количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой будет увеличено

Россия и Шри-Ланка договорились об увеличении количества полетов между двумя странами. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на договоренности между авиационными властями РФ и Шри-Ланки.

Отмечается, что договоренности об увеличении количества полетов между двумя странами были достигнуты с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения. В соответствии с новыми договоренностями авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять до 21 рейса в неделю по маршруту Москва-Коломбо и обратно. Таким образом, увеличение количества полетов между странами составит семь частот.