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48 минут назад

Росавиация: количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой будет увеличено

runews24.ru

Россия и Шри-Ланка договорились об увеличении количества полетов между двумя странами. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на договоренности между авиационными властями РФ и Шри-Ланки.

Росавиация: количество рейсов между Россией и Шри-Ланкой будет увеличено
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Отмечается, что договоренности об увеличении количества полетов между двумя странами были достигнуты с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения. В соответствии с новыми договоренностями авиакомпании России и Шри-Ланки смогут выполнять до 21 рейса в неделю по маршруту Москва-Коломбо и обратно. Таким образом, увеличение количества полетов между странами составит семь частот.

Сейчас рейсы между Москвой и Коломбо осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air и Red Wings.

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