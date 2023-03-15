Названы лучшие туристические достопримечательности 2023 года

Аналитики компании Stasher, предоставляющей услуги по хранению багажа, составили рейтинг лучших мировых туристических достопримечательностей. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты оценили каждую достопримечательность по десятибалльной шкале, используя отзывы Tripadvisor, отзывы Google, средний рейтинг пользователей Booking.com и рейтинг Global Peace Index, который учитывает безопасность туристов в разных странах. Лучшим местом для путешественников в 2023 году стало здание венгерского парламента в Будапеште — оно набрало рекордные 7,34 балла. Ролики с большим неоготическим зданием на берегу реки Дунай просмотрели в TikTok более 887 миллионов раз на TikTok.

Второе место досталось парижскому Диснейленду — известный на весь мир парк развлечений получил 7,17 балла. Специалисты отметили большое количество восторженных отзывов о его посещении и большой выбор качественного жилья для туристов неподалеку. Ненамного отстала Голубая лагуна в Исландии (7,15 балла) — термальный источник и спа-курорт похвалили за «впечатляющий вулканический ландшафт». Кроме того, северное государство не раз называлось одним из самых безопасных в мире.

Четвертое место рейтинга досталось площади Испании в Севилье, пятое — храму Ангкор-Ват в Камбодже. В топ-10 вошли ватиканский Собор Святого Петра в Италии, театр El Ateneo Grand Splendid в столице Аргентины Буэнос-Айресе, афинский Акрополь, музей Новой Зеландии в Веллингтоне и статуя Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Российских достопримечательностей в списке нет.