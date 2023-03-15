Россияне массово решили отдохнуть на любимом курорте богачей

Россияне решили массово отдохнуть на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, — направление вошло в топ-5 самых востребованных стран по приобретаемым путевкам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Достаточно активно продаются туры вплоть до мая. Также туристы уже думают на отдаленную перспективу — их интересует отдых на Мальдивах на новогодний период. Этот интерес вполне оправдан: есть отели, которые уже стоят на стопе на период новогодних праздников. И мы уже не можем забронировать там места», — рассказала турагент из Москвы.

Что касается стоимости отдыха, то пакетный тур на восемь ночей с вылетом в марте и апреле и проживанием в отеле категории три звезды обойдется двоим путешественникам от 313,7 тысячи рублей с перелетом. Провести отпуск в четырехзвездочной гостинице двое отдыхающих весной смогут от 344,7 тысячи рублей, в пятизвездочной — от 355,9 тысячи.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭ, Греции и Италии.