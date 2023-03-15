Турагент не может вернуть деньги за отмененные туры

Компания «Свои люди» не может вернуть от туроператора «Ника» из Санкт-Петербурга более 650 тыс. руб. за два отмененных тура на новогодние праздники.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам генерального директора Дмитрия Афанасьева, путешествие должно было начаться еще в конце декабря 2021 года в Москве и закончиться там же 5 января 2022 года. В ходе тура с названием «Турпоезд Золотой экспресс люкс. Жемчужины Северного кольца» туристы планировали посетить Псков, Выборг, Архангельск и другие города, резиденцию Деда Мороза и затем вернуться. Однако за 2 недели до отправления тур отменили по техническим причинам: из письма турагента следует, что организатор поездки не набрал нужное количество людей.

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Чтобы не портить своим клиентам новогодние праздники, агент вернул им деньги из собственных средств. Туроператор обещал перечислить средства обратно в течение 10 дней, однако не сделал этого. После переговоров часть суммы – чуть больше 1 млн руб. – вернулась на счет «Своих людей», остаток размером 654 тыс. руб. не был возвращен.

Как утверждает турагент, начиная с марта 2022 года на связь со стороны туроператора никто не выходил. Компания обратилась в суд с иском и выиграла процесс, отсудив в общей сложности 700 809 руб. – с учетом процентов за пользование средствами. Исполнительный лист в январе уже этого года передан в Сбербанк. Однако деньги до сих пор не вернулись, так как на расчетном счете нет движения средств.

По словам Афанасьева, офис «Ники» в Санкт-Петербурге по адресу ул. Гороховая, д. 58, лит. А не работает, представительство в Москве закрыто в начале 2022 года, но сама фирма продолжает рекламировать и продавать туры. На связь представители «Ники» выходят только после оформления заявки на сайте и предлагают оплатить тур через агента, оформленного как ИП.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, на сайте фирмы nikatravel.ru предлагаются туры как по России, так и зарубежью. Например, в Азербайджан, Турцию, Монголию, Алжир, Сенегал. При этом ООО «Ника» представлена в Едином федеральном реестре туроператоров (РТО 017365), но числится там только как туроператор по внутреннему и въездному туризму. Данное юрлицо в реестре «Турпомощи» отсутствует.

Наше издание пыталось связаться с ООО «Ника», однако по телефонам, указанным на сайте, никто не ответил. Дозвониться до руководителя, Михаила Корнышева, по мобильному не удалось.

Отметим, что в реестре туроператоров есть еще одно ООО «Ника» (РТО 000153), однако у нее другой сайт, адрес и учредители. Представители этой компании в беседе с корреспондентом нашего портала отрицают связь с первой «Никой».