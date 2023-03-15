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2 часа назад

Показана опасность изменения климата для самолетов

Lenta.ru

Ученые Университета Рединга (Великобритания) показали, что по мере глобального потепления усугубляется турбулентность, которая представляет собой дополнительную опасность для самолетов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Climate Dynamics.

Показана опасность изменения климата для самолетов
Фото: Лента.руЛента.ру

Турбулентность, возникающая в ясном небе (CAT), обычно развивается в безоблачных верхних слоях атмосферы и не обнаруживается бортовым радаром или с помощью средств визуального наблюдения. Длительное воздействие такой турбулентности сокращает срок эксплуатации самолета, а в результате интенсивного воздействия могут возникнуть серьезные повреждения конструкции, что в редких случаях приводит к поломке машины.

Наиболее часто этому типу турбулентности подвергаются трансатлантические рейсы из-за вихревого струйного течения в верхних широтах над Северной Атлантикой. Интенсивность течения зависит от широтных горизонтальных градиентов температуры. Ожидается, что из-за увеличения градиента температуры от полюса к экватору в верхней тропосфере и нижней стратосфере в результате антропогенного изменения климата струйные течения будут усиливаться.

Моделирование климата показало, что на каждый один градус Цельсия приповерхностного потепления количество событий умеренной турбулентности в ясном небе будет увеличиваться на 14 процентов летом и на 9 процентов зимой и весной. Умеренная турбулентность выражается как атмосферные условия, вызывающие вертикальное ускорение до 0,5 g.

Одним из вариантов для авиакомпаний является избегание зон, где формируется CAT. Это может привести к увеличению времени трансатлантического полета и дополнительным затратам на топливо. Кроме того, специалисты советуют пассажирам пристегивать ремни во избежание серьезных травм и увечий.

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