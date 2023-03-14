Названы лучшие курорты для отдыха в марте

Лучшие направления для отдыха в марте назвала в интервью «Мосленте» руководитель туристического агентства Lime Travel, тревел-эксперт и блогер Анна Невзорова. Наиболее дешевыми и комфортными вариантами отдыха в этом месяце для россиян она назвала ОАЭ и Таиланд.

Фото: Мослента Мослента

«Погода в **Арабских Эмиратах** в этом месяце располагает к комфортному отдыху. Температура воды еще бодрящая, но потрясающий эмиратский сервис это учел, все отели здесь оснащены бассейнами с подогревом»

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По словам турагента, отдых в 5-6 дней на двоих с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей.

В Таиланде в марте есть все для хорошего отпуска, считает Невзорова. Это тропическая природа, комфортная погода без дождей, местные фрукты в изобилии, просторные пляжи с теплой морской водой, прогулки по достопримечательностям и уникальным природным локациям.

В марте здесь разгар сезона. Цена тура для двоих с вылетом из Москвы уже значительно выше и начинается от 124 тысяч рублей

Мальдивы эксперт рекомендует для девичников и отдыха с подругами. Здесь можно устроить насыщенную программу, включающую SPA-процедуры, посетить йога-ретрит на берегу океана, расслабляющие медитации и пляжные танцы на закате. Цена тура для двоих с вылетом из Москвы стартует от 330 тысяч рублей.

«Для романтического путешествия Мальдивы — хороший ваниант благодаря высокому уровню приватности. Впрочем, это отличное место и для семей, сервис предлагает разнообразие программ: от ленивого пляжного отдыха до водного спорта, рыбалки, снорклинга и зажигательных шоу-программ»

В Турции в марте любителям экскурсионных программ эксперт рекомендует поездку в Стамбул, где путешественников ждет множество исторических мест, старинная архитектура, атмосферные турецкие кафе и рестораны с национальной кухней. А для тех, кто соскучился по горно-морским турецким пейзажам и ленивому отдыху у бассейна, подойдет отдых на Средиземноморском или Эгейском побережье, добавила она.

В марте в Турции уже устанавливается комфортная погода для солнечных ванн и первого купания. Цены на туры в это время года очень доступные, поэтому можно отдохнуть в отеле премиум-класса по цене на 40 процентов ниже, чем летом.

«Дайвинг, снорклинг, серфинг, яхтинг, рыбалка и еще многое другое — это то, чем можно заняться в марте в **Египте**. Пляжный отдых, прозрачное чистое море, восточный арабский колорит — именно за этим сюда приезжают туристы»

Для отдыха в марте собеседница «Мосленты» рекомендует выбрать Шарм-эш-Шейх, так как в Хургаде в это время года ветреная погода. В марте в Египте нет изнуряющей жары, поэтому это отличная возможность посетить самые знаменитые местные достопримечательности.

Куба — еще один курорт, куда в марте можно отправиться россиянину. Здесь можно посетить большое количество запоминающихся мест. Для тех, кто не привык к ленивому отдыху, подойдет кубинская столица Гавана, которая подарит туристу массу впечатлений от прогулок.

Сейшельские острова тоже больше подойдут для тех, кто любит активный досуг, считает Невзорова. Туристу предлагают маршруты для трекинга в джунглях, дикие пляжи и снорклинг, дайвинг и серфинг. Цены на туры в марте, по словам эксперта, достаточно дешевые.

«А вот **российские курорты** предлагают массу разнообразного отдыха для тех, кто не имеет возможности выехать за границу или не хочет уезжать за пределы страны. Необычный вариант для отдыха в марте — поездка на горнолыжные курорты: Шерегеш, Алтай, Домбай»

В это время года снижаются цены на ски-пассы и прокат горнолыжного оборудования, так что мартовское катание выйдет гораздо дешевле, чем зимой, отметила блогер. Кроме того, устанавливается комфортная погода для катания.