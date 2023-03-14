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48 минут назад

Туристы едва не поссорились из-за права первенства на фото в красивом месте

Lenta.ru

В Национальном парке в Австралии туристы не смогли поделить право первенства на фото на смотровой площадке и едва не поссорились. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристы едва не поссорились из-за права первенства на фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из путешественников опубликовал в сети фотографию семьи, устроившей пикник на смотровой площадке в Восточной Виктории. Он рассказал, что из-за этого многие посетители парка упустили возможность сделать снимки в красивом месте и были раздражены, однако семейство не реагировало на их недовольство.

Фотография вызвала возмущение пользователей, которые назвали устроивших пикник туристов эгоистами, так как они заблокировали общественное место. «Люди просто делают глупости, не принимая во внимание других людей», «Просто пройдите между всеми их стульями и стойте там, глядя на вид столько, сколько хотите, это не их личное место», «Я бы просто сел и присоединился к ним», «Это так грубо», — писали пользователи сети.

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