Туристы едва не поссорились из-за права первенства на фото

В Национальном парке в Австралии туристы не смогли поделить право первенства на фото на смотровой площадке и едва не поссорились. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Один из путешественников опубликовал в сети фотографию семьи, устроившей пикник на смотровой площадке в Восточной Виктории. Он рассказал, что из-за этого многие посетители парка упустили возможность сделать снимки в красивом месте и были раздражены, однако семейство не реагировало на их недовольство.