Эксперт оценила планы властей Бали ужесточить визовый режим

— По поводу виз: пока что закон в силу не вступил, пока только хотят ограничить, но, скорее всего, введут действительно, потому что очень много сейчас нарушений со стороны туристов и очень сильно переживают поэтому местные власти, — отметила она в комментарии каналу 360.