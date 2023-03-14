В Сочи запретили строительство гостиниц в курортных зонах

В городе ограничили перепрофилирование санаториев, а также приняли закон, согласно которому возводить в курортной зоне можно только объекты санаторно-курортного назначения с парковой территорией. Изменения утвердили депутаты Городского собрания Сочи. Новые местные нормы градостроительного проектирования, разработанные в Год архитектуры, начали действовать с 7 марта 2023 года.

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- Это поможет избежать переуплотнения из-за непрофильной застройки пятисотметровой прибрежной зоны и сохранит парки, которые создают комфортную городскую среду для жителей и гостей курорта, - уточнила член градостроительного совета при главе Сочи Юлия Набережная.

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Так, в местных нормативах теперь определены предельные параметры гостиниц, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений исходя из их удаленности от береговой линии Черного моря.

- Санаторно-курортная отрасль имеет градообразующее значение для нашего города. Мы уделяем особое внимание этой сфере, расширяем возможности для инвестиционной деятельности, но при этом по четким, регламентированным правилам, - отметила заместитель главы Сочи Инна Петухова. - В соответствии с законодательными изменениями в курортной зоне, которую определят в новом генплане, можно будет строить только санатории и пансионаты.

Действующие санатории запрещено перепрофилировать в гостиницы или апартаменты. Кроме того, разработаны новые нормативы плотности застройки. Теперь объект гостиничного обслуживания не может занимать всю площадь земельного участка, принадлежащего правообладателю. Застройщику необходимо будет оставить достаточно места для парковой зоны.

Утвержденные депутатским корпусом Сочи изменения предполагают более жесткие требования к проектированию гостиниц по сравнению с нынешними.

- Новые нормы ограничивают высотность и плотность застройки, при этом зеленые зоны расширяются, - сказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец. - Обязательно учитываем их при работе над генеральным планом Сочи.

Однако речь идет о прибрежной полосе, точные размеры которой пока неизвестны, отметила землеустроительный судебный эксперт Сочи Наталья Снежина.

- То есть зоны такой еще нет, но строить уже нельзя, - подчеркнула она. - Курортные зоны - это понятие будущего.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает решение властей правильным. Но, по его мнению, оно требует серьезного информационного сопровождения.

- Нужно, чтобы представители депутатского корпуса, исполнительной власти, муниципальных органов рассказали, как правильно действовать инвесторам и застройщикам, - пояснил он. - Если этого не сделать, бизнес будет снова искать лазейки, вместо того чтобы воплощать в принципе неплохие идеи.

Как рассказала "РГ" генеральный менеджер LeePrime Hospitality, входящей в состав AVA Group, Лилия Дорохина, строить санатории в Сочи, без сомнения, выгодно, ведь в мире, и Россия тут не стала исключением, отмечается нацеленность на здоровый образ жизни и превентивную медицину.

- Однозначно есть спрос на подобные объекты, поэтому мы вкладываем в них деньги, - отметила она. - "Медвежий угол", открытие которого запланировано на 2024 год, показывает наше отношение к этому направлению. Поскольку мы постоянно отслеживаем тенденции и понимаем, какие именно продукты сейчас востребованы, в проект вложены серьезные инвестиции - более трех миллиардов рублей.

По мнению Дорохиной, концепция активного долголетия и осознанного отношения к здоровью будет набирать популярность.

Срок окупаемости проекта зависит от бизнес-целей инвестора. При строительстве нового отеля предполагается достаточно долгий срок возврата инвестиций. Если речь идет о реновации бывших советских здравниц, то срок окупаемости при оптимистическом прогнозе составляет от пяти лет. Если говорить конкретно о проекте "Медвежий угол", курорте премиального сегмента, то срок окупаемости составит восемь лет. К слову, в этом сочинском санатории обширная парковая зона.

По словам местной жительницы и журналиста Анны Петросян, санатории "Ромашка", "Звездочка", "Смена" в Лазаревском районе, которые находятся недалеко от ее дома, долго стояли заброшенными. Но в последние годы там началось движение, появилась строительная техника.

- За последнее десятилетие многие санатории в Сочи закрылись, другие превратились в комплекс апартаментов, - сказала она. - Раньше почему-то не придавали значения сохранению санаториев. Но в локдаун все поняли, в том числе и на государственном уровне, что санатории просто необходимы, к тому же это дополнительные места работы. Хочется, чтобы они возрождались. Мой папа был воспитателем и учителем русского языка и литературы в противотуберкулезном детском санатории "Пионер", там же трудилась старшая сестра, брат работал учителем-воспитателем в "Смене". Вокруг санаториев кипела жизнь, они были доступны многим местным жителям и гостям курорта. Сейчас они в основном ведомственные и туда трудно попасть.

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