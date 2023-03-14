Названы самые востребованные направления из аэропорта Домодедово

С 7 по 12 марта самыми востребованными направлениями из аэропорта Домодедово стали Сочи и Дубай, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы во время первых весенних праздников. Традиционно лидером среди российских городов стал Сочи, а самым популярным международным направлением - Дубай», - говорится в материале.

Так, в период с 7 по 12 марта наиболее востребованными городами внутри страны у пассажиров аэропорта Домодедово стали Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград и Екатеринбург. В топ-5 самых популярных зарубежных направлений в указанные даты вошли Дубай, Ташкент, Стамбул, Ош и Шарджа.