Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
3 часа назад

Пилот Air Canada Дуг Моррис объяснил, что происходит в кабине во время турбулентности

Мира Маркина

Турбулентность – нормальное явление, к которому привыкаешь, если часто путешествуешь самолетом. Однако у многих пассажиров оно вызывает тревогу. О том, что происходит во время турбулентности с самолетом и членами экипажа, рассказал в своей книге пилот Air Canada Dreamliner Дуг Моррис. Отрывок публикует Daily Mail.

Моррис отметил, что в случае, если потряхивание самолета оборачивается сильными толчками, пилоту необходимо включить табло «пристегните ремни» и связаться с коллегами по рации.

«Пилоты запрашивают данные о перелетах и думают об изменении курса полета или, возможно, о небольшом снижении скорости, чтобы уменьшить воздействие ухабистого ветра», — объяснил автор книги.

Что такое система оповещения пилотов

Также пилот рассказал, что во время общения по рации при турбулентности голоса летчиков становятся громче. Некоторых особо впечатлительных пассажиров «крики из кабины» могут напугать.

Чтобы предугадать изменения погоды, летчик посоветовал в том числе опираться на собственные глаза. Дуг признался, что поэтому не включает свет в кабине на протяжении полета и вглядывается в небо.

Ранее «Рамблер» писал о пяти жестких требованиях к внешнему виду стюардесс.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий