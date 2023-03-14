Турбулентность – нормальное явление, к которому привыкаешь, если часто путешествуешь самолетом. Однако у многих пассажиров оно вызывает тревогу. О том, что происходит во время турбулентности с самолетом и членами экипажа, рассказал в своей книге пилот Air Canada Dreamliner Дуг Моррис. Отрывок публикует Daily Mail.

Моррис отметил, что в случае, если потряхивание самолета оборачивается сильными толчками, пилоту необходимо включить табло «пристегните ремни» и связаться с коллегами по рации.

«Пилоты запрашивают данные о перелетах и думают об изменении курса полета или, возможно, о небольшом снижении скорости, чтобы уменьшить воздействие ухабистого ветра», — объяснил автор книги.

Также пилот рассказал, что во время общения по рации при турбулентности голоса летчиков становятся громче. Некоторых особо впечатлительных пассажиров «крики из кабины» могут напугать.

Чтобы предугадать изменения погоды, летчик посоветовал в том числе опираться на собственные глаза. Дуг признался, что поэтому не включает свет в кабине на протяжении полета и вглядывается в небо.