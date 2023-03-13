Возобновляются прямые регулярные рейсы из России в Китай

Российская авиакомпания начинает вновь осуществлять регулярные полеты в Поднебесную: Иркутск – Пекин и Новосибирск – Урумчи. По информации перевозчика, авиасообщение возобновится 27 мая. Об этом пишет ТАСС.
Маршрут из Иркутска будет обслуживаться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Полетное время – 3–3,5 часа. Борт из Новосибирска в Урумчи будет курсировать по субботам. Полет займет около 2,5 часа.
Более 170 пассажиров сможет взять на борт каждый лайнер Boeing 737-800, который будет летать в Китай.
Политика КНР по смягчению антикоронавирусных мер вызвала всплеск деловой и туристической активности. Бизнес-структуры и частные лица с удовольствием возобновляют отложенные связи с Поднебесной.