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1 час назад

Возобновляются прямые регулярные рейсы из России в Китай

ТВ БРИКС

Российская авиакомпания начинает вновь осуществлять регулярные полеты в Поднебесную: Иркутск – Пекин и Новосибирск – Урумчи. По информации перевозчика, авиасообщение возобновится 27 мая. Об этом пишет ТАСС.

Возобновляются прямые регулярные рейсы из России в Китай
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Маршрут из Иркутска будет обслуживаться дважды в неделю, по четвергам и субботам. Полетное время – 3–3,5 часа. Борт из Новосибирска в Урумчи будет курсировать по субботам. Полет займет около 2,5 часа.

Более 170 пассажиров сможет взять на борт каждый лайнер Boeing 737-800, который будет летать в Китай.

Политика КНР по смягчению антикоронавирусных мер вызвала всплеск деловой и туристической активности. Бизнес-структуры и частные лица с удовольствием возобновляют отложенные связи с Поднебесной.

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