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5 минут назад

В аэропорту Токио установят крупнейшую солнечную батарею

Большая Азия

Солнечная панель площадью около 200 га будет построена на территории токийского аэропорта Нарита к 2024 году. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

В аэропорту Токио установят крупнейшую солнечную батарею
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Подчеркивается, что солнечная батарея станет самой большой в мире среди установленных в аэропортах. Согласно проекту, ее мощность составит 180 МВт, она сможет покрывать примерно 40% всех энергопотребностей аэропорта Нарита. Созданием и установкой гигантской солнечной панели займутся управляющая компания аэропорта совместно с газовой корпорацией Tokyo Gas, которые уже учредили для этого проекта венчурную компанию.

Подчеркивается, что проект направлен на повышение энергобезопасности и декарбонизацию аэропорта.

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