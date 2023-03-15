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1 час назад

Авиарейсы в Ташкент запустят из Нижнего Новгорода

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Рейсы в Ташкент откроются из нижегородского аэропорта имени В. П. Чкалова с 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиарейсы в Ташкент запустят из Нижнего Новгорода
Фото: В городе NВ городе N

Первые регулярные полеты в столицу Узбекистана будет выполнять компания Uzbekistan Airways. Вылеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320. Самолет вылетает из Ташкента в 18:00 и прибывает в Нижний Новгород в 20:00 по местному времени. Отправление из столицы ПФО в 21:30, а прибытие в Узбекистан — в 3:00.

Напомним, «Аэрофлот» запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.

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