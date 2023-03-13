Со 2 мая между Москвой и Кавказом начнет курсировать круизный поезд

«Жемчужина Кавказа» будет курсировать через Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию до конца сентября.

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В период со 2 мая до конца сентября между Москвой и Кавказом по определенным датам будет курсировать круизный поезд "Жемчужина Кавказа", маршрут которого собираются скорректировать.

Путешественникам предоставится возможность познакомиться с красотами Адыгеи, Северной Осетии - Алании, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, передает АТОР со ссылкой на сообщение РЖД.