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2 часа назад

Эксперты назвали самые негостеприимные страны мира

Мария Кимакович

О том, в каких государствах действует наиболее строгий визовый режим, рассказали специалисты Passport Index.

Названы самые негостеприимные страны мира
Фото: unsplashunsplash

Проанализировав ситуацию, эксперты сообщили, что в 2023 году наиболее негостеприимными странами стали Афганистан, КНДР и Туркменистан: для въезда в эти государства гражданам абсолютно любой страны потребуется сделать визу.

Чуть более дружелюбны к туристам оказались Ливия и Бутан, для въезда в которые оформление визы не потребуется путешественникам из трех стран.

Замыкает тройку негостеприимных государств Эритрея. В страну есть возможность попасть без визы туристам из четырех государств.

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Также в число негостеприимных стран попали Экваториальная Гвинея, Судан и Алжир. К недружелюбным государствам специалисты также отнесли Мьянму, Камерун, Сирию, Либерию, Йемен, Конго, Науру и Чад.

Ранее был составлен рейтинг самых дружелюбных для туристов стран.

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