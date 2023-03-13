Как работает курортный сбор

Только чуть больше половины туристов заплатили курортный сбор в Краснодарском крае в прошлом году. По данным местных туристических властей, выплатили налог больше 3,5 млн человек, при том что отдыхали в гостиницах региона 6,5 млн. А если считать турпоток в целом, то за год в регионе отдохнули почти 17,5 млн туристов.

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Получается, число заплативших сбор почти в пять раз меньше, чем прибывших в регион, пишет РБК. Впрочем, это не мешает доходам Краснодарского края расти от этой формы налога значительными темпами.

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Курортный сбор взимают с туристов прежде всего отели Краснодарского края. Он оказался в числе регионов, которые пять лет назад стали участвовать в этом пока еще эксперименте. Согласно ему, каждый регион сам назначает сумму сбора, а местные власти ежегодно отчитываются о том, как идут дела. В прошлом году, судя по отчету, дела в регионе пошли в гору — с туристов собрали почти 747 млн рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом. И вообще в 2022 году в Краснодарском крае туристический налог стал рекордным за пять лет эксперимента. Но причина вовсе не в росте популярности налога, что было бы странно, и не в росте туристического потока. Увеличение поступлений в кубанский бюджет объясняется тем, что регион повысил ставку самого налога с 10 рублей до 30.

А Сочи пошел еще дальше и повысил туристический сбор до 50 рублей. Выплачивать его турист должен за каждые сутки проживания — то есть если он живет в отеле десять дней, то это плюс 500 рублей к его затратам. Кроме того, налог ввели в прошлом году на новой курортной территории — поселке Сириус в Сочи. Раньше Сириус был освобожден от участия в эксперименте. Как результат, если в 2021 году сбор заплатили более 3 млн отдыхающих, то в 2022-м — на 500 тысяч человек больше.

От налога освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, местные жители. Но это явно не половина гостей всех отелей в регионе. Их гораздо больше, и далеко не все платят курортный сбор, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров, декан факультета гостеприимства РАНХиГС Игорь Бухаров:

Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России «Те предприятия, которые работают в правовом поле, платят курортный сбор, а те, кто работает в серой зоне, не платят, чтобы быть конкурентными по сравнению с другими. Конечно, это разобщает ситуацию и порождает конфликты между теми, кто платит сбор, теми, кто не платит этот сбор. Вопрос — а нужен ли он вообще. Но с другой стороны, сейчас я разговаривал с одним курортом, он говорит, что курортный сбор помогает действительно изменить инфраструктуру — им важно выйти за границы каждого санатория и сделать более привлекательной общую инфраструктуру. Я бы не стал говорить, что из-за курортного сбора стали уходить в серую зону, но общее положение в том, что кризис всегда заставляет людей экономить, и вместо того, чтобы улучшать качество обслуживания, начинается экономия. Вопрос — куда действительно тратятся эти деньги, как они тратятся».

По идее, тратиться они должны на улучшение курортной инфраструктуры или поддержку ее в надлежащем состоянии. И в целом, судя по отчету, власти Краснодарского края рады тому, как бойко растет сумма ежегодных дополнительных поступлений в бюджет.

Почти так же бойко, как турпоток. В 2022 году он вырос до 17,5 млн человек, больше чем в 2021 году на 6 тысяч, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. Если брать эту цифру, то получается что сбор вообще платит только каждый пятый гость региона. Вопрос в том, кого считать гостем, а кого нет. Статистика не совсем верная и сравнивать суммы сборов с турпотоком в целом некорректно, отмечает председатель правления Ассоциации отельеров АМОС в Сочи Дмитрий Богданов:

Дмитрий Богданов председатель правления Ассоциации отельеров АМОС в Сочи «Есть очень много вопросов к той системе, как считают туристов в Краснодарском крае. Например, много прилетело в аэропорт, можно ли считать всех людей, кто прилетел в аэропорт, туристами? Если житель Краснодара, например, поехал в аэропорт Сочи, улетел в Москву в командировку или к родственникам, вернулся снова в Сочи и приехал домой в Краснодар, можно ли считать его туристом? Наверно, нет. Вопрос к статистике в сфере туризма неоднократно поднимал и общественный совет Ростуризма, то есть система подсчета туристов крайне несовершенна, и это сказывается и на вопросах курортного сбора».

Право вводить такой сбор кроме Краснодарского края в 2018 году получили власти Ставропольского и Алтайского края, а также Крыма. Но Крым почти сразу же отказался взимать с туристов этот налог, объяснив это излишней нагрузкой на отрасль.