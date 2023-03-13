Стоимость билетов на новые рейсы «Аэрофлота» в Анталью не впечатлила туристов

«Аэрофлот» добавляет рейсы в Анталью из регионов. С 27 апреля перевозчик начнет летать из Самары и Нижнего Новгорода, а из Уфы – с 28-го числа. Об этом авиакомпания сообщила в своем телеграм-канале. На маршрутах заявлены Boeing 737-800.

Фото: Tourdom Tourdom

Стоимость мест на рейсе Уфа – Анталья – Уфа с вылетом 28 апреля и 6 мая – от 72 тыс. руб. с багажом. Такая же цена и на перелеты из Самары и Нижнего Новгорода. При этом на некоторые даты в свободной продаже осталось не так уж много доступных для бронирования кресел.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» не воодушевились такой новостью, так как стоимость перелета, по мнению некоторых, слишком высока: «Совсем уже с головой не дружат, такие цены выставлять».