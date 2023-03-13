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1 час назад

Россияне с нарушениями зрения впервые поучаствовали в экспедиции в Арктику

Lenta.ru

Россияне с нарушениями слуха и зрения впервые поучаствовали в арктической экспедиции. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

Россияне с нарушениями зрения впервые поучаствовали в экспедиции в Арктику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эту уникальную поездку в Арктику организовала челябинский педагог Юлия Шумова, которая помимо преподавания в Южно-Уральском государственном университете руководит яхтенной школой. Она отметила, что местные чиновники изначально были скептически настроены к экспедиции.

«Комитет по туризму в один голос говорили: "Нечего тут делать инвалидам, потому что ничего не доступно". Наша идея была сходить именно на Северный полюс, Заполярье. Покорить эти широты», — рассказала Шумова.

Шестидневная экспедиция, несмотря на недоступность среды и суровость условий, прошла успешно. В следующий раз Шумова и ее коллектив планируют отправиться в другой северный регион — Карелию.

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