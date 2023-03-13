Жителей Нового Уренгоя привела в шок стоимость авиабилетов в Тюмень

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) шокирует стоимость авиабилетов в Тюмень. Как сообщил Сергей Опря в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова, цена на билет составляет не меньше 15 тысяч рублей.
«Просим найти время, чтобы разобраться с вопросом цен на авиабилеты. Такие компании, как родной наш „Ямал“ и авиакомпания „Ютеир“ настолько подняли цены, что жители просто в шоке! Авиабилет по маршруту Новый Уренгой — Тюмень стоит не менее 15000 рублей! Не представляем, насколько еще поднимут цены на билеты в отпускной период, страшно подумать», — написал автор.
В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что авиакомпании самостоятельно устанавливают тарифы на перелет.
«Сожалеем, но на данный момент авиарейс по маршруту Новый Уренгой-Тюмень не входит в список субсидируемых», — добавили там.