Россиянам подсказали способ сэкономить на летнем отпуске

«Чем еще хорошо раннее бронирование: можно выбирать из большого количества отелей, многие из которых в сезон не будут доступны, потому что будут заполнены. Нужно помнить, что не только российский рынок ездит отдыхать, отели работают и на другие рынки, поэтому у хороших мест заполняемость в сезон высокая», — отметила турагент Полина Денисенкова.