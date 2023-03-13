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2 часа назад

Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске

Lenta.ru

Турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки за рубеж со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. Об этом сообщает информационный портал «Моменты».

Россиянам подсказали способ сэкономить на летнем отпуске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска.

«Раннее бронирование — это очень выгодно, потому что, во-первых, все достаточно прозрачно, ничего скрытного нет. Отели и авиакомпании дают большие скидки для того, чтобы понять, как они будут загружены непосредственно в сезон. Именно поэтому они и предоставляют скидку на раннее бронирование», — рассказала турагент Полина Денисенкова.

При этом уточняется, что акция распространяется только на турпакеты на чартерных рейсах, на регулярных перелетах раннее бронирование действовать не будет.

«Чем еще хорошо раннее бронирование: можно выбирать из большого количества отелей, многие из которых в сезон не будут доступны, потому что будут заполнены. Нужно помнить, что не только российский рынок ездит отдыхать, отели работают и на другие рынки, поэтому у хороших мест заполняемость в сезон высокая», — отметила турагент Полина Денисенкова.

Если говорить о странах, путевки в которые стоит приобретать с помощью раннего бронирования, то специалисты туристической отрасли единогласно советуют Турцию, Египет и Абхазию.

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