В Казани подготовят проект развития полуострова "Локомотив"

Власти Казани совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова "Локомотив". Об этом на "деловом понедельнике" рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

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По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен пляж "Локомотив". Иных подробностей он не озвучил.