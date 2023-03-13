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2 часа назад

В Казани подготовят проект развития полуострова "Локомотив"

Реальное время

Власти Казани совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова "Локомотив". Об этом на "деловом понедельнике" рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

В Казани подготовят проект развития полуострова "Локомотив"
Фото: Реальное времяРеальное время

По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен пляж "Локомотив". Иных подробностей он не озвучил.

Благоустройство "Локомтива" в Казани обсуждается на протяжении нескольких лет. Еще в 2017 году в КГАСУ презентовали концепцию благоустройства Волжской набережной в районе пляжа. Свои предложения внесли и представители Федерации парусного спорта.

Новости путешествий,Альберт Салихов,
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