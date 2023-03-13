Саудовская Аравия создаст новую международную авиакомпанию

Планируется, что к 2030 году авиаперевозчик наладит авиасообщение более чем со 100 городами по всему миру и будет предоставлять своим клиентам «комплексные услуги на исключительном уровне в сочетании с исконно саудовским гостеприимством». Ожидается, что компания создаст более 200 тысяч рабочих мест.