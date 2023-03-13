Где лучше отдохнуть в Абхазии ТОП-10 курортов

Курорты Абхазии издавна ценились своей живительной силой. Когда-то кавказская здравница была доступна только привилегированным сословиям, а в советский период получила массовый прилив отдыхающих. Поездка в Абхазию становилась настоящим праздником для советских граждан.

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Абхазия неспроста завоевала почёт среди курортников. Территория позволяет не только насладиться приморским климатом, но и разнообразить культурно-досуговую программу. Абхазия славится множеством достопримечательностей и развлечений на любой вкус. Регион наполняют не только архитектурные памятники, но и природные пещеры, которые поражают своей уникальностью. На побережье курортных городов расположено множество ресторанов и кофеин с отменной кухней.

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Выбор жилья для отдыха в Абхазии не вызовет затруднений. Республика предоставляет множество вариантов на любой вкус и кошелёк.

Санаторные комплексы Абхазии позволяют получить целых спектр услуг по лечению и профилактике заболеваний.

В современных условиях Абхазия станет удобной и в плане миграционной политики. Туристам не понадобится собирать пакет документов для получения визы. Въезд в республику осуществляется по внутреннему паспорту РФ. Авиабилеты выгодно приобретать заранее, к началу купального сезона стоимость перелёта может возрасти в 2 раза.

Курорты Абхазии рейтинг лучших

Несмотря на общую привлекательность Абхазии, немаловажным моментом при планировании поездки будет определиться с городом посещения. Вероятно, появится настрой совершить вояж и по многим областям этого замечательного края. Для тех, кто впервые планирует, отправится в путешествие по Абхазии, краткий экскурс по избранным курортным городам и посёлкам.

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Гагра

Гагра – самый знаменитый из курортов Абхазии. Даже в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» главная героиня устремляется именно туда. Город обладает развитой инфраструктурой, что позволяет не только насладиться пляжным отдыхом, но и получить прекрасный сервис. Территорию города принято разделять на две части – Новая и Старая. Если Старая Гагра придется по душе любителям размеренного времяпровождения, то Новая - идеальна для динамичного отдыха. Современные гостиничные комплексы и отели Новой Гагры предоставляют номера различных уровней комфорта. Намереваясь сэкономить, можно снять квартиру или комнату в частном секторе. Пиковых значений цены достигают в сезон отпусков, если же отправится в путешествие осенью или зимой, то аренда обойдётся очень недорого.

Рестораны с национальной кухней обеспечат отдыхающих вкусной и полезной пищей. Меню настолько разнообразно, что удовлетворит вкус самого притязательного гурмана. Прибрежная область города заполнена множественными кафе, в которых удобно утолить жажду во время прогулки и угоститься шашлыком.

Протяжённая набережная с эвкалиптовой аллеей ежедневно привлекает как местных жителей, так и приезжих. Хорошо освещаемая полоса даёт возможность наслаждаться природой Абхазии до позднего вечера.

Пляжи в Гагре галечные, но широкие. Невзирая на плотное скопление туристов проблем с размещением не возникает. В Старой половине пляжи выстланы крупной галькой, а в Новой - мелкой. На пляжах Новой Гагры присутствуют песочные зоны, а также организована аренда пляжных атрибутов. Самым насыщенным благоустройством отличаются пляжи при отелях.

Помимо прочего в Гагре расположен единственный аквапарк Абхазии, где можно весело провести время всей семьёй.

Чтобы осмотреть исторические достопримечательности, следует окунуться в атмосферу Старой стороны. Именно здесь собрано наследие прошлых эпох. В Гагре есть на что посмотреть: пещеры, водопады, парки, голубое озеро и многое другое. Замок принца Ольденбургского и крепость Аббата никак нельзя обойти стороной.

Не стоит думать, что Гагра предназначена лишь для летнего отдыха. В межсезонье здесь мягкие погодные условия. Целебный прибрежный воздух наполняет организм кислородом, а неторопливость бытия отвлекает от жизненной суеты.

Санатории и пансионаты – неотъемлемая часть Гагры. Лечебно-профилактические программы рассчитаны на разные возрастные группы и особенности здоровья. Здесь можно пройти как курс восстановительных процедур, так и ограничиться стандартным отдыхом.

Пицунда

Пицунда представляет собой маленькое местечко в 25 км от Гагры. Впечатляющей особенностью территории является произрастание особого типа сосен – пицундской сосны. Благодаря диковинной сосне Пицунда и получила своё название: «pitsund» в переводе с греческого означает сосна. В давности именно древнегреческие поселения впервые освоили этот одноименный мыс.

Современный курорт находится на территории Пицундского соснового заповедника на берегу Пицундской бухты. Неудивительно, что пицундские сосны вплотную приближены к пляжам. Пицундская сосна формирует и особый кислородный слой местности, целебные свойства которого давно известны.

Планируя побывать в Пицунде, не стоит беспокоиться о бытовых моментах во время турне. Шикарный пансионат «Курорт Пицунда» возьмёт заботы на себя. Семь корпусов в 14 этажей способны вместить массу желающих. К тому же в городе всё чаще появляются новые отели.

Весьма востребованы среди отдыхающих и гостевые дома. В Пицунде их большое количество. Уклад таких мини-гостиниц позволит провести отдых в непринуждённой обстановке и уменьшить расходы. Плата за номер в сутки будет здесь дешевле, чем в отеле. Однако, следует внимательно отнестись к подбору гостевого дома, не всегда пребывание может оказаться удачным. Замечательно, если гостевой дом порекомендует кто-то из знакомых. Если же такой возможности нет, то нужно постараться отыскать реальные отзывы в интернете.

Кафе и рестораны занимают немалую долю Пицунды. Разнообразное меню точно не оставит путешественников голодными.

Город-курорт славится чистейшими пляжами среди всего побережья Чёрного моря. В Пицунде находятся как галечные пляжи, так и песчаные. Самым комфортабельным считается Центральный пляж: территория оснащена зонтами, раздевалками и душевыми кабинами. Прибрежная зона Центрального пляжа - галечная.

Основной достопримечательностью провинции является Пицундская реликтовая роща, которая простирается вдоль черноморского побережья на 7,5 км. Площадь природного памятника достигает 200 Га, а количество произрастающих деревьев составляет около 30 тысяч экземпляров. Средний возраст реликтовой сосны - 80 лет.

Сосновая роща - не единственное чудо, которым может гордиться Пицунда. На её территории, помимо того, находятся остатки редчайшего Храм X века. К тому же внимание туристов привлекает и местный музей, где хранится немало занимательных артефактов.

Новый Афон

Новый Афон знаменит своей богатой историей. Первое упоминание о поселении датируется III веком. В эпоху древности была возведена Анакопийская крепость, увидеть которую можно и сейчас на Иверской горе. В средние века территория принадлежала абхазскому царству, а уже в XIX столетии монахи учредили здесь Новоафонский монастырь.

Новый Афон утопает в изысках субтропических культур. Величавые пальмы граничат с цветастыми магнолиями, изящными кипарисами и вечнозелёным эвкалиптом. Цитрусовые сады придают Новому Афону яркие мотивы: апельсины, лимоны и мандарины радуют сочными плодами. Всё это сливается в единый чудодейственный пейзаж.

Протяжённость пляжной полосы Нового Афона около 10 км. В Новом Афоне ландшафт пляжей многообразен: галечные, песчаные, комбинированные. Однако, многие из них пребывают в диком состоянии. Чтобы отдыхать с удобствами, лучше обратить свой взор на Центральный городской пляж или пляжи при гостиницах. Отели предоставляют возможность и дополнительных развлечений: водные аттракционы и весёлые анимационные шоу. Центральный пляж может предложить поездку на катере, аренду водных велосипедов и надувных бананов.

Новый Афон - привлекателен для христианских паломников, причина того Новоафонский монастырь. Этот занимательный памятник архитектуры будет интересен и обычным туристам. Безмятежность города можно ощутить в полной мере, отправившись полюбоваться на Новоафонский водопад или посетить Лебединое озеро.

Любителям экстрима и ярких впечатлений не мешает спуститься в Новоафонскую пещеру. Специальный поезд домчит вас в самую глубь, превратив экскурсию в захватывающее приключение.

Стандартно в городе находятся кафе и рестораны, а также иные жизненно важные объекты.

Гудаута

Гудаута - идеальное место для уединения. Небольшая территория, погружённая в субтропическую растительность, позволит расслабиться и ощутить гармонию с природой. Памятники архитектуры и целебные источники делают Гудауту особенно привлекательной для приезжающих.

Гудаута не имела популярности в советский период. Развитие инфраструктуры проводилось слабыми темпами. Однако, в 2000-е годы на этот райский уголок упал взгляд гостиничного бизнеса. Теперь путешественникам не составит труда обосноваться в уютном отеле. Важно отметить, что отдыхать в Гудауте будет дешевле, чем в крупных туристических центрах Абхазии. Гудаута - один из самых экономичных курортов республики.

Рассчитывать на огромный пласт активных развлечений здесь не стоит. Бесплатные пляжи не оборудованы местами для отдыха, их прибрежное покрытие - галечное. Вместе с тем их малолюдность и чистота водного бассейна создают великолепный ореол для спокойного отдыха. Пляжи при отелях обладают привычными компонентами пляжного инвентаря: зонтики, шезлонги, раздевалки. Посещение для клиентов отеля бесплатное.

Каждый год в Гудауте открываются новые точки общественного питания: рестораны с изысканностями и демократичные кафе.

Гудаутские достопримечательности станут настоящей сенсацией для любителей истории и загадок прошлого. Посещение селения Лыхны откроет всеобъемлющую картину бытия абхазских князей: развалины замка, колокольня и собор. Популярным местом экскурсий в Гудауте считается и Мюссерский храм Амбара, — полуразрушенная постройка привлекает завораживающим дух временем.

Сухум

Сухум – главный город республики Абхазия. История столицы берёт своё начало ещё несколько тысячелетий назад. Бесспорно, тут есть чему подивиться: и в плане эпохальных символов, и в плане современного благоустройства.

Город всегда притягивал к себе множество народов, что оказало влияние на формировании смешанных культур. Сухум — это кладезь традиций и обычаев, которые гармонично составляют богатый духовный мир этого места.

Сухум готов к встрече отдыхающих в течение всего года. Если в жаркое время основным источником энергии становятся пляжи, то в более прохладный период Сухум предлагает оздоровление и укрепление организма с помощью целебных минеральных вод. Многочисленные санатории и пансионаты Сухума предлагают комплексные лечебно-профилактические программы. Процедуры омоложения и похудения становятся всё популярнее среди туристов.

Отличную базу подготовили отели, пансионаты, санатории и гостиничные комплексы для семейного отдыха. Весёлые развлекательные мероприятия и экскурсия в питомник обезьян оставят незабываемые впечатления как у детей, так и у взрослых.

Скучать в столице Абхазии определённо не придётся. Нужно постараться, чтобы успеть познакомиться со всей роскошной культурой этого места. Практичнее будет выбрать общий экскурсионный маршрут. Гид устроит прогулки по самым знаковым местам, а также расскажет о любопытных фактах истории этого края. Однако, можно отправиться в путь и самостоятельно.

Сухумский ботанический сад является излюбленным местом не только туристов, но и коренных горожан. Историческая архитектура ботанического сада сочетается с незаурядным богатством флоры. На территории находится 250-летняя кавказская липа, которая появилась ещё до начала строительства сада. У липы есть своя давняя история, которую можно узнать уже на месте.

Непременно стоит увидеть и такое наследие эпох как замок царя Баграта, Беслетский мост (мост царицы Тамары) и Великую Абхазскую стену. Если же позволит время, то не станет лишним осмотр развалин древней крепости, Келасурского монастырского комплекса и дачи Сталина.

Протяжённость береговой линии Сухума составляет 20 км. Галечные пляжи включают как дикие образования, так и оснащённые по лучшим технологиям. Самыми благоприятными считаются те, обслуживанием которых занимаются гостиничные комплексы, отели, санатории и пансионаты. Здесь созданы все условия для насыщенного и комфортного отдыха.

Перед сном отличной идеей будет совершить прогулку по Сухумской набережной. В вечернее время здесь всегда многолюдно. Набережная вошла в историю как место встречи Никиты Хрущёва и Фиделя Кастро. В данный момент набережная названа “Набережной Махаджиров”, в честь жителей, переселившихся в Турцию в XIX веке. С набережной открывается вид на необыкновенный морской закат.

Рестораны Сухума встречают посетителей разнообразным меню и гостеприимством. Вдобавок в Сухуме есть замечательные кофейни, в которых угостят вкуснейшим кофе и национальными десертами.

Сухум находится всего в сотне километров от российской границы, откуда ежедневно направляются регулярные автобусные рейсы. Добраться до Сухума не составит труда.

Курортные посёлки Абхазии

Абхазия неспроста названа «Страной души», здесь каждый сможет выбрать уголок для чарующего отдыха. Тот, кто ищет уединения и покоя, непременно оценит небольшие посёлки Абхазии. Любителям же активного времяпровождения и развлечений навсегда запомнятся бушующая Гагра или Сухум. В Абхазии нет такого места, где путешественник не нашёл бы себя!

Гечрипш

Гечрипш - маленький посёлок на черноморском побережье Абхазии. Находится всего в 20 км от границы с Россией.

Невозмутимость жизненного уклада этого места, привлекает сюда людей, утомлённых городским шумом и суетой. Однако, если возникнет желание разнообразить отдых развлечениями, то всего в нескольких километрах расположена Гагра. В Гагре путешественники найдут массу вариантов активного досуга: дискотеки, аквапарк, анимационные шоу и т. п.

Гечрипш славится своим крестьянским рынком. Дары домашнего подворья вызовут восторг у каждого отдыхающего. Продукты здесь полностью натуральные, что должно порадовать жителей городов. На прилавках всегда представлен ассортимент свежего мяса, рыбы, молочной продукции и фруктов.

Общественное питание развито в посёлке скромно. Присутствует ресторан национальной кухни, несколько кафе и шашлычная.

Местные пляжи такие же безмятежны, как и вся округа. Часть из них обладают галечным покрытием, а другая включает и песочные полосы. Вода всегда чистая, а прибой плавный.

Экскурсионная индустрия района предлагает совершить морскую прогулку на катере, а также туры по другим регионам Абхазии.

Цандрипш

Цандрипш – великолепное творение эпох. Поселение организовалось в первых веках новой эры. Когда-то эта территория являлась столицей Санигия. До наших дней здесь сохранились развалины храмов постройки VI века.

В сезон отпусков посёлок всегда переполняют туристы. Местечко популярно у россиян ввиду его географического положения – между российско-абхазской границей и Гагрой. Отсюда одинаково удобно добираться как до Адлера, так и отправиться на прогулку в Гагру.

В осенне-зимний период жизнь Цандрипша словно замирает. Живописные окрестности посёлка погружаются в тишину и умиротворение до мая.

Багрипш (Холодная речка)

Багрипш имеет второе наименование – Холодная речка. Эта местность заслужила своё признание ещё со времён советского союза. В посёлке Багрипш располагалась одна из дач Иосифа Сталина.

В настоящий момент здесь функционируют дома отдыха и пансионаты. Известным среди отдыхающих является пляж «Белые скалы», который находится в естественном состоянии. Отсутствие массового потока туристов помогает сосредоточиться и собраться с мыслями, а необычайный приморский воздух дарует прилив сил.

Добраться отсюда до энергичной Гагры не составит труда, — расстояние до центра города всего 15 км.

Относительно низкие цены на недвижимость, сделали Багрипш популярным среди покупателей домов для ежегодного отдыха у моря.

Гребешок

Гребешок отличается от прочих курортов Абхазии своим необычным расположением. Поселок занимает территорию возвышенности 200 метров над уровнем моря. Прекрасный обзор черноморского побережья придает этому месту особый романтизм.

Посёлок Гребешок востребован для семей с детьми. Комфортный морской приток и мелкая глубь прибрежного моря позволяют насладиться купанием самым маленьким. Несмотря на прекрасные возможности для отдыха, Гребешок остаётся малозаметным уголком Абхазии, что избавит отдыхающих от шумной толпы туристов.

Гребешок расположен в Гагрском районе, вблизи самого города. Путь до Гагры занимает всего 10 минут. Добраться легко как на собственной машине, так и на рейсовом автобусе.

Начинать экскурсию по достопримечательностям Гагры отсюда будет весьма удобно: поблизости находится знаменитый замок принца Ольденбургского и удивительное озеро Рица.

Лдзаа

Лдзаа - маленькое село, расположенное вблизи Питцунды, на побережье Питцунтской бухты. Шумный ритм цивилизации обошёл Лдзаа стороной, наделив возможностью релаксации и единения с природой.

Протяжённость береговой линии населённого пункта составляет всего 4 км. Вместе с тем здесь можно найти уникальные песчаные пляжи, столь редкие для побережья Чёрного моря. Большинство туристов приезжают сюда именно из-за этой особенности.