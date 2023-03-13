Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
3 часа назад

Россиян зовут в тур по пермским местам съемок фильма с Хабенским

Ura.Ru

Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва.

Россиян зовут в тур по пермским местам съемок фильма с Хабенским
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сплав по реке Усьва через порог Долган, напоминающий испытание, которое пришлось преодолеть герою Константина Хабенского и его ученикам. По дороге, помимо всего прочего, туристам представится возможность подержать в руках реквизит из фильма и пообщаться с людьми, участвовавшими в организации съемок», — говорится в обзоре.

На сплав по маршруту съемок фильма уйдет от трех до пяти дней. За это время туристы поднимутся на несколько скал и посетят пещеру.

Новости путешествий,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий