Россиян зовут в тур по пермским местам съемок фильма с Хабенским

Поездка в Пермский край возглавила топ предложений, куда отправиться на майские праздники, который составило ТАСС. В Прикамье, напоминает агентство, снимали фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Именно по местам съемок и предлагается отправиться туристам, а именно на сплав по реке Усьва.