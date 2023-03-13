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3 часа назад

Аэрофлот на время вернется к дизайну в стиле Советского Союза

N24.ru

Старейшая авиакомпания России «Аэрофлот», в честь своего 100-летнего юбилея, вернется к дизайну самолетов и одежды бортпроводников, который использовался во времена Советского Союза.

Аэрофлот на время вернется к дизайну в стиле Советского Союза
Фото: N24.ruN24.ru

Стюарды и стюардессы наденут форменную одежду разных десятилетий того времени, а обслуживание пассажиров пройдет по специальной технологии, близкой к советской.

Авиакомпания разработала специальное меню еды и напитков. Так, на рейсах будут подаваться конфеты «Взлетная», а также газировки «Лимонад», «Дюшес» и «Тархун».

Рейсы будут выполняться в течении 2023 года, начиная с 17 марта. Например, Аэрофлотом можно улететь из Нового Уренгоя в Москву.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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