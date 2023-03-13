Аэрофлот на время вернется к дизайну в стиле Советского Союза

Старейшая авиакомпания России «Аэрофлот», в честь своего 100-летнего юбилея, вернется к дизайну самолетов и одежды бортпроводников, который использовался во времена Советского Союза.
Стюарды и стюардессы наденут форменную одежду разных десятилетий того времени, а обслуживание пассажиров пройдет по специальной технологии, близкой к советской.
Авиакомпания разработала специальное меню еды и напитков. Так, на рейсах будут подаваться конфеты «Взлетная», а также газировки «Лимонад», «Дюшес» и «Тархун».
Рейсы будут выполняться в течении 2023 года, начиная с 17 марта. Например, Аэрофлотом можно улететь из Нового Уренгоя в Москву.