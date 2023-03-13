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1 час назад

Пятерых россиян депортировали с Бали на родину

TourDom

Пятерых российских граждан депортировали с Бали в Россию в прошедшую пятницу, 10 марта. Ранее три женщины и двое мужчин были задержаны иммиграционной полицией на индонезийском курорте, сообщило 12 марта издание Bali Discovery.

Пятерых россиян депортировали с Бали на родину
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Россиянок, фигурирующих под инициалами VS, IL и TE, арестовали на частной вилле в районе Семиньяк-Кута на Бали по подозрению в занятии проституцией. Они прибыли на остров по туристической и гостевым визам.

Согласно официальной информации, всех троих принудительно посадили на рейс TK67 Turkish Airlines из Бали в Стамбул, с последующей пересадкой на рейс TK 417 в Москву.

В публикации также говорится о том, что в этот же день были депортированы двое российских мужчин под именами RK и AG. Им вменено обвинение в руководстве школой вождения мотоциклов для иностранных гостей на Бали.

Сигналы о противоправных действиях иностранцев поступили от бдительных местных граждан. Со своей стороны, глава иммиграционной службы Бали Силми Карим поблагодарила общественность за внимательность и содействие в поддержании правопорядка.

Согласно запущенной недавно властями программе, на Бали усилен надзор за приезжими иностранцами с упором на соблюдение морали, обычаев и местных законов. В частности, на днях за незаконную трудовую деятельность на курорте был задержан телеведущий и комик Михаил Шац (признан в России иноагентом), в результате чего было отменено выступление шоумена.

Новости путешествий,Михаил Шац,
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