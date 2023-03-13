В системе "все включено" расширят ассортимент блюд и развлечений

В России увеличат количество отелей, работающих по системе "все включено". Кроме того, для туристов увеличат ассортимент блюд и развлечений.
На "шведском столе" отдыхающим обязательно должны будут предложить алкогольные напитки российского производства в неограниченном количестве. Должно быть не менее одного вида пива, не менее двух видов крепкого алкоголя и коктейлей на его основе, вино сухое или полусладкое красное или белое.
Обязательно в отелях "все включено" должно быть детское питание. А вот вегетарианские и диетические блюда доступны будут в системе "ультра все включено".
Составлен также список блюд, которые могут повторяться не чаще 1 раза в неделю.
На завтрак туристам должны предоставить на выбор мюсли, сухие завтраки, рыбные и мясные закуски, натуральные овощи и салаты, блины, оладьи, запеканки, сыр разных сортов, молочные продукты, блюда из яиц, каши и выпечку, пишет РГ.