Аэропорты закрываются из-за снегопада в Хабаровском крае

Из-за последствий циклона приостановлены рейсы «Хабаровских авиалиний». Часть рейсов отменена.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как говорится в телеграм-канале авиаперевозчика, в настоящее время отменены рейсы из Хабаровск в Охотск, Николаевск-на-Амуре, Богородское и Советская Гавань.

Рейсы Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян перенесены на 14 марта из-за погодных условий. Время вылета будет сообщено дополнительно.

Также сегодня закрыт аэропорт в городе Юности до 20 часов. Прием и выпуск самолетов не осуществляется. Аэропорт Советской Гавани закрыт из-за очистки взлетно-посадочной полосы.