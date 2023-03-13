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1 час назад

Аэропорты закрываются из-за снегопада в Хабаровском крае

РИА "ФедералПресс"

Из-за последствий циклона приостановлены рейсы «Хабаровских авиалиний». Часть рейсов отменена.

Аэропорты закрываются из-за снегопада в Хабаровском крае
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Как говорится в телеграм-канале авиаперевозчика, в настоящее время отменены рейсы из Хабаровск в Охотск, Николаевск-на-Амуре, Богородское и Советская Гавань.

Рейсы Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян перенесены на 14 марта из-за погодных условий. Время вылета будет сообщено дополнительно.

Также сегодня закрыт аэропорт в городе Юности до 20 часов. Прием и выпуск самолетов не осуществляется. Аэропорт Советской Гавани закрыт из-за очистки взлетно-посадочной полосы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье из-за последствий снегопада отменены все региональные авиарейсы.

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