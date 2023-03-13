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1 час назад

Российские авиакомпании нарастили пассажиропоток

Lenta.ru

Российские авиакомпании в феврале 2023 года впервые за год нарастили пассажиропоток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Российские авиакомпании нарастили пассажиропоток
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Однако, по информации газеты, перевозки примерно на 14 процентов ниже по сравнению с 2019 годом. В феврале российские авиакомпании перевезли более 6,5 миллионов пассажиров, что почти на 50 тысяч человек превышает показатели февраля 2022 года.

Отмечается, что группа «Аэрофлот» в феврале 2022 года перевезла 2,9 миллиона пассажиров, что на 0,9 миллиона меньше, чем в феврале 2019 года. «Аэрофлот» нарастил пассажиропоток на 21 процент к февралю 2022 года (до почти 1,5 миллиона человек), пассажиропоток «Победы» упал на 17 процентов к февралю 2022 года (до 850 тысяч человек), «России» — вырос на 13 процентов.

Ранее глава группы Сергей Александровский заявил, что пассажиропоток крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» в 2030 году должен вырасти на 58,5 процентов по сравнению с 2022 годом — примерно до 65 миллионов человек.

Новости путешествий,Сергей Александровский,Коммерсант,Аэрофлот,
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