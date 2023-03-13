S7 Airlines и «Россия» полетят в Китай из Новосибирска и Красноярска

В системе бронирования авиакомпании S7 Airlines появились прямые рейсы из Новосибирска в Урумчи (Китай).

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Вылеты запланированы раз в неделю, по субботам. Билеты на первый рейс 27 мая на сайте перевозчика предлагаются по цене от 12 тыс. руб. (тариф без багажа). Перелет с чемоданом обойдется в 17 тыс. руб. А места на рейсах туда и обратно можно забронировать за 20 тыс.

Участники телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что посещение Урумчи может быть интересно туристам с точки зрения шопинга, однако «город больше ориентирован на оптовиков. Вариация Гуанчжоу». Аэропорт также может использоваться как пересадочный для полетов в другие города Китая. Лететь до него из Новосибирска совсем недолго, около 2,5 часов.

Ранее S7 Airlines сообщила об открытии другого китайского маршрута – из Иркутска в Пекин. Рейсы по этому направлению начнут выполняться также с 27 мая.

А из Красноярска анонсированы вылеты сразу в три пункта в Поднебесной. Согласно расписанию на сайте аэропорта Емельяново, с начала июня авиакомпания «Россия» собирается возить пассажиров в Пекин с периодичностью 2 раза в неделю.

С первого летнего месяца намечена также полетная программа перевозчика в Маньчжурию и Урумчи. По обоим маршрутам запланировано по одному рейсу в неделю. Билеты, судя по всему, в продажу пока не поступили.

Таким образом, рейсы в Китай появились уже из шести российских городов. Помимо названных, в списке – Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.