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1 час назад

Названы самые дорогие и самые дешевые путевки весной для россиян

Секрет Фирмы

Travelata: самым дорогим направлением оказалась поездка в Абу-Даби из Петербурга. 11 ночей в пятизвёздочном отеле там для взрослого с ребёнком будут стоить в 819 369 рублей. Это если выбирать тариф «ультра всё включено». В 2022 году самым дорогим туром было путешествие из Москвы тоже в ОАЭ, в эмират Рас-эль-Хайму. За 14 ночей на двух взрослых с ребёнком цена составила 816 992 рубля за систему «все включено».

Названы самые дорогие и самые дешевые путевки весной для россиян
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Самой бюджетной будет поездка из Петербурга в Ессентуки. Всего за 3424 рубля один человек проведёт одну ночь в трёхзвёздочном отеле без питания.

В 2022 году самым недорогим было направление из Нижнего Новгорода в Адлер. Пять ночей на двоих взрослых стоили 5975 рублей.

В целом продолжает расти спрос именно на внутренний туризм в России. Одним из популярных видов таких поездок по родным просторам издавна считается отдых в санаториях. Причём несколько категорий граждан имеют право на бесплатные путёвки.

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