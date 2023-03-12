Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Оформление биометрических загранпаспортов начнется в мае

TourDom

Судя по информации на сайте Госзакупок, можно предположить, что массовое оформление биометрических загранпаспортов начнется в мае.

Оформление биометрических загранпаспортов начнется в мае
Фото: tourdom.rutourdom.ru

МВД России заказало более миллиона бланков для паспортов нового образца. Согласно опубликованным документам, соответствующий договор с типографией «Гознак» был подписан 8 марта.

По его условиям, поставки бланков начнутся с мая. В этом месяце ожидается изготовление типографией 252 тыс. штук, в июне – 356,5 тыс., в июле – 345, в августе – 176 тыс.

Общий объем контракта в 2023 году составляет 1,13 млн бланков. При этом период с сентября по декабрь в договор не входит. Всего на закупку паспортов с электронным носителем МВД направит более 2,3 млрд руб. Таким образом, изготовление одного бланка обойдется ведомству в 2052 руб.

В марте в некоторых российских регионах люди, написавшие заявление на выдачу биометрического паспорта еще до ограничений, получали сообщения об их готовности. В типографии «Гознак» пояснили, что сейчас выдают паспорта с 10-летним сроком действия лишь по старым заявкам граждан. Говорить об их оформлении в обычном режиме пока рано.

Загранпаспорта с электронным носителем официально перестали выпускать 2 февраля. В прессе писали, что из-за повышенного спроса зеленоградское предприятие «Микрон» не справляется с производством чипов.

Новости путешествий,Гознак,МВД России,НИИМЭ и Микрон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий