Судя по информации на сайте Госзакупок, можно предположить, что массовое оформление биометрических загранпаспортов начнется в мае.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

МВД России заказало более миллиона бланков для паспортов нового образца. Согласно опубликованным документам, соответствующий договор с типографией «Гознак» был подписан 8 марта.

По его условиям, поставки бланков начнутся с мая. В этом месяце ожидается изготовление типографией 252 тыс. штук, в июне – 356,5 тыс., в июле – 345, в августе – 176 тыс.

Общий объем контракта в 2023 году составляет 1,13 млн бланков. При этом период с сентября по декабрь в договор не входит. Всего на закупку паспортов с электронным носителем МВД направит более 2,3 млрд руб. Таким образом, изготовление одного бланка обойдется ведомству в 2052 руб.

В марте в некоторых российских регионах люди, написавшие заявление на выдачу биометрического паспорта еще до ограничений, получали сообщения об их готовности. В типографии «Гознак» пояснили, что сейчас выдают паспорта с 10-летним сроком действия лишь по старым заявкам граждан. Говорить об их оформлении в обычном режиме пока рано.