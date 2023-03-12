Эксперты рассказали, где россияне решили отдохнуть весной

Самыми популярными направлениями отдыха у россиян на весну нынешнего года стали Турция и Таиланд, а также юг страны. Об этом сообщает Travelata.ru.

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При этом большинство организованных туристов планируют провести весенние выходные в Египте. Туда отправятся порядка 21% всех купивших билеты. 20% туристов отправляются в путешествие по России.

На третьем месте по популярности — ОАЭ. Туда планируют отправиться 18% купивших билеты россиян.

При этом эксперты отмечают, что самой дорогой поездкой в этом весеннем сезоне станет путешествие в Абу-Даби из Петербурга. Стоимость путешествия составит 819 369 рублей для ребенка и взрослого. За эти деньги они вдвоем проведут 11 ночей в отеле категории "пять звезд" с системой питания "ультра все включено".