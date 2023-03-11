В 2023 году на горящие туры надеяться не стоит: почему

Правительство решило удешевить пакетные туры по России с чартерными авиаперевозками за счет господдержки. И, согласно своему распоряжению от 1 марта, выделило на это полмиллиарда рублей. Такие туры охватывают большинство регионов страны. При этом президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил журналистам, что в этом году летний отдых может подорожать на 15-20 процентов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Напрямик дешевле

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Выбирая отдых за границей, следует помнить, что в конце февраля 2022 года Евросоюз запретил полеты российских самолетов над своей территорией. Добраться туда теперь можно только с пересадками, поэтому рассчитывать на экономию не приходится.

Между тем Россия открывает прямое авиасообщение со все новыми государствами. Так, на сайте московского аэропорта Домодедово появилась информация о подписании соглашения о намерении сотрудничать с авиакомпанией Мьянмы. Предполагается, что это позволит увеличить туристический поток между странами, так как сделает перелеты доступнее по цене и быстрее.

Для любителей пляжного отдыха не так много вариантов, заметила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко:

«Если говорить о международных направлениях, то это Египет, потому что и Турция, и остальные страны подорожали из-за логистики, удлинились перелеты. Также, возможно, будет популярна Шри-Ланка».

Новые, прежде всего экскурсионные, направления открываются в ближнем зарубежье.

«Это в первую очередь Азербайджан, Армения, Узбекистан», — пояснила парламентарий.

Однако летом в Азии очень жарко, поэтому такой отдых предпочтительнее выбирать весной или осенью, посоветовала она.

Также, по данным туроператоров, среди их предложений давно нет горящих туров. И сэкономить можно только за счет раннего бронирования.

Родина на любой вкус

Стоимость поездок по России зависит от комфорта проживания, популярности направления и дополнительных условий. Среди недорогих, аскетичных, но красивых вариантов — пешие походы. Недельное путешествие по горам Кавказа, Алтая или Урала, в Карелию или на Кольский полуостров летом 2023 года обойдется в пределах 20 тысяч рублей без учета дороги.

Перед этим, помимо подходящей одежды и обуви, потребуется купить туристический рюкзак, спальный мешок и коврик. Многие турклубы предлагают скидки для своих членов в магазинах туристического снаряжения. Альтернативный вариант — аренда. Она обойдется в 2,3-6,4 тысячи рублей на человека. Палатку, костровое снаряжение, посуду, тенты выдадут организаторы похода. Такая информация размещена на сайтах «Клуба приключений», Сity Escape, «Горного Рая», Турклуба «ПИК».

Если носить тяжести противопоказано, можно рассмотреть варианты сплавов или конных походов.

Тем, кто хочет недорого насладиться достопримечательностями страны, но не готов жить в палатках, подойдут горные лагеря с домиками и базами отдыха.

Сэкономить еще можно на скидках за раннее бронирование, постоянное участие, отдых с детьми или большой компанией, отзывы, рекламу и помощь на маршрутах, которые есть во многих компаниях. Информацию о таких возможностях стоит искать на сайтах турклубов или узнавать у их представителей.

Более привычный отдых можно организовать самостоятельно или выбрать готовые варианты. Так, наиболее выгодными этим летом будут экскурсионные направления, так как все пляжные курорты раскупаются в первую очередь, напомнили эксперты. Если же море в приоритете, стоит обратить внимание на спецпредложения в недавно открывшихся отелях на российском побережье.

Проводить отпуск в России еще и безопаснее, также отдыхающий будет увереннее чувствовать себя дома, считает Костенко. Цены на премиум-сегмент отелей достаточно высокие и не уступают другим странам, но есть и более бюджетные варианты.

«Как говорят эксперты, если брать «тройки», «четверки», то здесь соотношение цена-качество все-таки в пользу России. У нас уровень экономкласса более достойный, чем в зарубежных странах», — рассказала депутат.

Также отдых в Крыму подешевел примерно на 25 процентов, отметила она. Поэтому тем, кто путешествует на поезде или автомобиле, стоит обратить внимание на этот вариант, так как на самолете добраться до полуострова пока не получится.

Дороги, дороги…

При планировании отпуска по России нужно учитывать стоимость дороги до места отдыха и обратно. Перелеты в некоторые города могут оказаться недешевым удовольствием, поэтому стоит следить за распродажами, которые регулярно устраивают авиакомпании. На них можно урвать билет в пределах тысячи рублей или получить скидку за их покупку сразу в обе стороны.

Также для некоторых категорий граждан действует программа субсидированных тарифов. Недорогие билеты во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан и другие города доступны для молодежи до 23 лет, пенсионеров, многодетных, детей-инвалидов, инвалидов I группы, а также II или III групп с детства. Информацию о возможных направлениях и дополнительных льготах для пассажиров авиакомпании размещают на своих сайтах.

Билеты на поезда стоит покупать заранее, особенно на популярные направления. Ведь сейчас чаще всего действует динамическое ценообразование, когда чем больше спрос и меньше мест, тем выше цена. Из-за этого она может подрасти в течение часа и даже нескольких минут.

На официальном портале РЖД указано, что в целях экономии нужно обращать внимание и на расположение мест в вагоне, день недели, время отправления и прибытия.

«В купейном вагоне верхние места пользуются меньшим спросом, чем нижние, что приводит к установлению дифференцированной скидки на верхнюю полку», — приведен пример на сайте.

Высоким спросом пользуются поезда, уходящие по вечерам пятницы и воскресенья, поэтому недорогой билет на них найти будет сложно. Но в случае раннего утра такие шансы растут.

«Как правило, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся примерно в 4-5 утра, ниже билетов на поезда с более поздним временем отправления», — отмечено в рекомендациях РЖД.