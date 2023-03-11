Туристам, желающим посетить Китай, не придется ждать лета

Туристы из России ждут возможности поехать в Китай. Редакция обобщила поступающие сигналы и постаралась выяснить, когда страна станет доступной для посещения.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

К позитивным новостям можно отнести, например, отмену ПЦР-тестов для пассажиров, прибывающих в КНР рейсами из России. А также заявления посла нашей страны в Китае о том, что «китайские друзья в ближайшее время снимут ограничения».

Тем не менее дат начала выдачи туристических виз в Китае по-прежнему нет. Активные публичные действия властей КНР по возобновлению безвизовых визитов для организованных туристов из России тоже не наблюдаются. И это рождает почву для слухов о том, что раньше июля туристам в Китай не попасть.

Основной тезис, на котором основан такой прогноз, – это информация, что принимающие россиян фирмы на Хайнане планируют возобновить свою деятельность лишь в июне.

Эксперты редакции TourDom.ru опровергают это: «Просто посмотрите список участников предстоящей выставки MITT. Компании с Хайнаня там представлены». Более вероятно, что страна станет доступной для туристов весной.

Процесс формирования списков туроператоров, которые готовы отправлять и принимать туристов в обеих странах, уже идет. Обмен этими документами должен состояться между Министерством культуры и туризма КНР и Минэкономразвития РФ, чтобы обеспечить пропуск организованных туристов на территорию стран в рамках соглашения о безвизовых поездках для групп.