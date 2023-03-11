Туристам, желающим посетить Китай, не придется ждать лета

Туристы из России ждут возможности поехать в Китай. Редакция обобщила поступающие сигналы и постаралась выяснить, когда страна станет доступной для посещения.
К позитивным новостям можно отнести, например, отмену ПЦР-тестов для пассажиров, прибывающих в КНР рейсами из России. А также заявления посла нашей страны в Китае о том, что «китайские друзья в ближайшее время снимут ограничения».
Тем не менее дат начала выдачи туристических виз в Китае по-прежнему нет. Активные публичные действия властей КНР по возобновлению безвизовых визитов для организованных туристов из России тоже не наблюдаются. И это рождает почву для слухов о том, что раньше июля туристам в Китай не попасть.
Основной тезис, на котором основан такой прогноз, – это информация, что принимающие россиян фирмы на Хайнане планируют возобновить свою деятельность лишь в июне.
Эксперты редакции TourDom.ru опровергают это: «Просто посмотрите список участников предстоящей выставки MITT. Компании с Хайнаня там представлены». Более вероятно, что страна станет доступной для туристов весной.
Процесс формирования списков туроператоров, которые готовы отправлять и принимать туристов в обеих странах, уже идет. Обмен этими документами должен состояться между Министерством культуры и туризма КНР и Минэкономразвития РФ, чтобы обеспечить пропуск организованных туристов на территорию стран в рамках соглашения о безвизовых поездках для групп.
Ранее TourDom.ru писал, что в феврале страны возобновили действие документа после приостановки во время пандемии COVID-19. Но все ждут, когда оно реально заработает в обе стороны.