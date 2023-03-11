Россиянам стало проще попасть в Таиланд после решения властей Лаоса

Лаос - страна в Юго-Восточной Азии - открыл небо для полетов самолетов авиакомпании "Аэрофлот". Теперь пассажиры, следующие по воздушному маршруту из городов Сибири и Дальнего Востока в Таиланд, смогут добираться до места назначения быстрее, сообщает ИА DEITA.RU.
Информацию об открытом небе Лаоса распространили представители Ассоциации туроператоров России (АТР). Ранее, в начале декабря минувшего года, Лаос закрыл небо для "Аэрофлота", и самолётам авиакомпании приходилось совершать рейсы делая крюк через воздушное пространство Мьянмы, соседней с Лаосом страны.
Спустя несколько месяцев Лаос отменил введённые ограничения. С 10 марта российские самолёты смогут курсировать над Лаосом. Это позволит сократить время полёта для рейсов, следующих в Таиланд из Сибири и городов ДФО - Владивостока, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Представители АТР отмечают, если речь идёт о рейсах Boeing 737-800, которым требуется дозаправка по пути в Таиланд, сэкономлено будет 2 часа пути.