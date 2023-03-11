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3 часа назад

Россиянам стало проще попасть в Таиланд после решения властей Лаоса

Deita.ru

Лаос - страна в Юго-Восточной Азии - открыл небо для полетов самолетов авиакомпании "Аэрофлот". Теперь пассажиры, следующие по воздушному маршруту из городов Сибири и Дальнего Востока в Таиланд, смогут добираться до места назначения быстрее, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам стало проще попасть в Таиланд после решения властей Лаоса
Фото: Deita.ruDeita.ru

Информацию об открытом небе Лаоса распространили представители Ассоциации туроператоров России (АТР). Ранее, в начале декабря минувшего года, Лаос закрыл небо для "Аэрофлота", и самолётам авиакомпании приходилось совершать рейсы делая крюк через воздушное пространство Мьянмы, соседней с Лаосом страны.

Спустя несколько месяцев Лаос отменил введённые ограничения. С 10 марта российские самолёты смогут курсировать над Лаосом. Это позволит сократить время полёта для рейсов, следующих в Таиланд из Сибири и городов ДФО - Владивостока, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Представители АТР отмечают, если речь идёт о рейсах Boeing 737-800, которым требуется дозаправка по пути в Таиланд, сэкономлено будет 2 часа пути.

Новости путешествий,Boeing,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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