Долгожданные гости: китайские туристы вновь вернулись на Байкал

Морозная погода на Байкале не пугает туристов. Первая группа путешественников из Китая приехала в Иркутск. Раньше это направление у жителей КНР была крайне популярным. Но на время пандемии поездки прекратились. Как встретили на Байкале долгожданных гостей, увидел корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.
Китайцы шумною толпой выстраиваются для очередного селфи. Одетые во все яркое, кажется, они фотографируют все, что видят. Кто-то в России впервые, а кто-то уже давно соскучился по русским березам. Канзе Ли часто возила сюда туристические группы из Харбина три года назад. Говорит: после пандемии от желающих прилететь в Сибирь нет отбоя.
«По пути на Байкал в автобусе я смотрела по сторонам и вспоминала, как я приезжала сюда раньше часто. Мне очень нравится природа в Иркутской области, мне нравится Байкал», – признается представитель китайской туристической компании Канзе Ли.
На русских качелях в минус 10 у китайцев дух захватывает. В этнографическом музее Тальцы на берегу Ангары – деревянные постройки XIX века. Они не похожи на пагоды, говорят туристы. Многие специально приехали сюда окунуться в историю и культуру России.
«Мне нравится деревянное зодчество. Я познакомилась сегодня не просто со строениями, а именно с жизнью простого сибирского населения», – говорит туристка Дзен Ли.
О чистой и бездонной любви, как озеро Байкал, поет известный в Китае певец Ли Цзянь. После того, как он 10 лет назад выступил с песней на популярном телевизионном шоу в КНР, начался туристический бум в Иркутскую область и Бурятию.
«Мы все про это слышали, хотим увидеть это своими глазами», – говорит туристка.
Славное море, священный Байкал – в марте озеро уже кое-где освобождается от льда. Вообще, начало весны здесь – горячий сезон для тех, кто хочет покататься по прозрачному льду на коньках. В марте он самый толстый и прочный.
Туристов из Китая встречают по всему маршруту как дорогих гостей. Тем более – продавцы сувениров.
«Просто смотрят. Спрашивают, информацию берут – и просто уходят. То есть им все дорого», – отмечает продавец сувениров Юлия Карпова.
Китайскую группу всю неделю будут возить по диким степям Забайкалья с заездом на остров Ольхон. Когда-то золотая жила туризма, похоже, снова возвращается в эти места.