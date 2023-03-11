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1 час назад

Долгожданные гости: китайские туристы вновь вернулись на Байкал

Мир24

Морозная погода на Байкале не пугает туристов. Первая группа путешественников из Китая приехала в Иркутск. Раньше это направление у жителей КНР была крайне популярным. Но на время пандемии поездки прекратились. Как встретили на Байкале долгожданных гостей, увидел корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Долгожданные гости: китайские туристы вновь вернулись на Байкал
Фото: Мир24Мир24

Китайцы шумною толпой выстраиваются для очередного селфи. Одетые во все яркое, кажется, они фотографируют все, что видят. Кто-то в России впервые, а кто-то уже давно соскучился по русским березам. Канзе Ли часто возила сюда туристические группы из Харбина три года назад. Говорит: после пандемии от желающих прилететь в Сибирь нет отбоя.

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«По пути на Байкал в автобусе я смотрела по сторонам и вспоминала, как я приезжала сюда раньше часто. Мне очень нравится природа в Иркутской области, мне нравится Байкал», – признается представитель китайской туристической компании Канзе Ли.

На русских качелях в минус 10 у китайцев дух захватывает. В этнографическом музее Тальцы на берегу Ангары – деревянные постройки XIX века. Они не похожи на пагоды, говорят туристы. Многие специально приехали сюда окунуться в историю и культуру России.

«Мне нравится деревянное зодчество. Я познакомилась сегодня не просто со строениями, а именно с жизнью простого сибирского населения», – говорит туристка Дзен Ли.

О чистой и бездонной любви, как озеро Байкал, поет известный в Китае певец Ли Цзянь. После того, как он 10 лет назад выступил с песней на популярном телевизионном шоу в КНР, начался туристический бум в Иркутскую область и Бурятию.

«Мы все про это слышали, хотим увидеть это своими глазами», – говорит туристка.

Славное море, священный Байкал – в марте озеро уже кое-где освобождается от льда. Вообще, начало весны здесь – горячий сезон для тех, кто хочет покататься по прозрачному льду на коньках. В марте он самый толстый и прочный.

Туристов из Китая встречают по всему маршруту как дорогих гостей. Тем более – продавцы сувениров.

«Просто смотрят. Спрашивают, информацию берут – и просто уходят. То есть им все дорого», – отмечает продавец сувениров Юлия Карпова.

Китайскую группу всю неделю будут возить по диким степям Забайкалья с заездом на остров Ольхон. Когда-то золотая жила туризма, похоже, снова возвращается в эти места.

Новости путешествий,Роман Паршинцев,
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