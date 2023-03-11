Что предлагают авиакомпании для гарантированной рассадки семей с детьми

American Airlines обновила в начале марта правила рассадки семей, став последним перевозчиком в США, который пообещал, что маленькие дети будут сидеть рядом с членом семьи бесплатно.

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Авиакомпания разъяснила, что все механизмы будут работать четко, если члены семьи находятся в одном бронировании, при этом соседние места должны быть свободны на момент бронирования, а пассажиры не будут вносить изменения в рассадку после первоначального подтверждения.

Еще одно ограничение: места рядом могут быть недоступны в случае замены самолета на другой тип меньшего размера.

Регулятор авиационной отрасли страны отметил: «Родитель должен иметь возможность сидеть рядом со своим ребенком, не оплачивая никаких дополнительных сборов, не прося других пассажиров поменяться местами и не сталкиваясь в последнюю минуту в проходе. Вот почему мы намерены требовать от авиакомпаний гарантировать бесплатные семейные места».

Решение American обновить политику посадочных мест для семей было принято через несколько дней после того, как United Airlines и Frontier Airlines предоставили аналогичные гарантии.

А вот Delta Air Lines предложила свой собственный вариант динамической рассадки. Система блокирует определенные ряды в главном салоне, так что забронировать их могут только группы из трех или более человек, путешествующих вместе.

Southwest заявила о начале тестирования новой пилотной программы, которая позволит семьям с детьми первыми пройти предварительную регистрацию на рейс.