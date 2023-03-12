Туристка рассказала, как ее ограбили на Пхукете

В соцсетях появилось сообщение от россиянки, отдыхающей на Пхукете, с просьбой о помощи.

Фото: TourDom TourDom

Людмила прилетела в Таиланд одна и остановилась в гостинице Lub d Phuket Patong. По ее словам, днем на пляже Патонг у нее украли все карты UnionPay и Сбербанка, наличные деньги и телефон: «Благо, паспорт не взяла с собой».

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Туристка написала заявление в полицию. В консульстве ей порекомендовали обратиться к друзьям, чтобы выслали деньги на карту через кого-то.

«Но у меня нет ни контактов родственников, ни карты. Я здесь никого не знаю».

По словам Людмилы, она не может зайти в соцсети с чужого телефона: свои пароли она не знает, подруг отыскать не смогла. Номеров своих друзей и родственников не помнит. Соседи по отелю одолжили туристке свой запасной телефон и купили симку.

Россиянка просит тех, кто находится сейчас на Патонге, помочь ей финансово.

«Верну все в двойном размере», – обещает она.

Туристы комментируют сообщение Людмилы по-разному.

«История выглядит реалистично, – отмечает Елена Воробей, живущая в Таиланде более 10 лет. – На пляже Патонг – наиболее высокая преступность в регионе».

Она рекомендует туристке отправить через сайт Почты России телеграмму своим родственникам и сообщить им свой новый номер телефона.

«Совместно с близкими людьми решить, что делать дальше. Самое главное – банковские карты нужно заблокировать как можно скорее».

По словам Елены, Людмила может обратиться на Пхукете в местное общество соотечественников, например, через любой русский ресторан или магазин. Там помогут перевести ее деньги из российского онлайн-банка в наличные тайские баты. Но для этого нужно, чтобы родные выслали деньги.

«Даже если девушка не помнит пароли, если аккаунт не закрытый, можно найти себя по имени и посмотреть на своей странице друзей. Для этого пароль не нужен», – подсказывают Людмиле другие туристы.

Впрочем, некоторые россияне выражают сомнения в реальности ситуации. Карты российских банков в Таиланде не работают, поэтому необходимости идти на пляж с картой Сбера не было. А на фотографии, размещенной в соцсети, виден паспорт туристки рядом с копией справки из полиции о его краже.

Представитель тайской принимающей компании, к которому корреспондент TourDom.ru обратился за комментарием, считает, что девушка – мошенница. На это указывают некоторые детали. Например, документ из полиции.

«Там написано, что такая-то такого-то числа обратилась с полицию, сообщив, что у неё украли четыре предмета – айфон, паспорт, некие деньги и ключ от номера в отеле, – говорит специалист. – Обычно такую справку дают как раз для отеля, чтобы человеку номер без утерянного ключа открыли. Про сумму денег написано "не помнит, сколько и каких". Про украденные банковские карты в тексте нет ни слова».