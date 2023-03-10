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29 минут назад

Аэропорту Сочи увеличат пропускную способность

TourDom

Губернатору Вениамину Кондратьеву и мэру Сочи Алексею Копайгородскому показали проект реконструкции Сочинского аэропорта. К 2027 году там планируют построить новый терминал, который, по задумке авторов проекта, должен увеличить пропускную способность гавани до 20 млн человек в год.

Аэропорту Сочи увеличат пропускную способность
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как рассказал на презентации Кондратьев, в 2022 году аэропорт в Сочи посетило 3 млн пассажиров – это, по его словам, в 4 раза больше, чем во время Олимпиады – 2014.

В первую очередь это связано, конечно, с приостановкой работы аэропортов на юге и западе России с февраля прошлого года. Сочи остался единственной работающей авиагаванью на побережье. Как следствие, в соцсетях неоднократно появлялись сообщения об огромных очередях. Кроме того, теперь Сочи – еще и хаб для международных перелетов.

«Аэропорт маленький. Сама стояла в очереди в толчее, – писала в комментариях одна из читательниц телеграм-канала «Крыши ТурДома».

Проектирование аэропорта начнется уже в этом году, само строительство – с 2024-го, завершить планируют в течение 3 лет. Чиновники уже задумались над модернизацией системы общественного транспорта, чтобы разгрузить такой авиахаб.

Общие затраты на реконструкцию оцениваются в 25 млрд руб. Кроме нового терминала должны модернизировать котельную, грузовой терминал, комплекс ангаров и залы ожидания.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,Вениамин Кондратьев,
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