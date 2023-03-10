Турагенты рассказали о недорогих турах в Турцию

В марте туристы из Новосибирска могут слетать в Турцию по весьма доступным ценам. Об этом редакции TourDom.ru сообщили турагенты региона.

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Например, тур на двоих на 6 ночей с проживанием в 4* отеле можно приобрести за 80 тыс. руб., в 5* – от 83 тыс. Десятидневные туры с вылетом из Толмачево предлагаются по тарифам от 100 тыс. руб. (5*). «У нас семья из 4 человек недавно улетела в Akka Antedon на 13 ночей, заплатив всего 240 тыс.», – говорит турагент Ольга Коненко (Pegas Touristik).

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Своего клиента по столь привлекательным ценам направление, безусловно, находит. Однако большого спроса представители розницы не наблюдают. На Анталийском побережье не сезон, купаться пока нельзя. Поэтому туристы, которые могут себе позволить высокобюджетный отдых, чаще выбирают Таиланд. «Турцию сейчас тоже продаем, но спрос значительно ниже, – говорит директор турагентства "Ананас Тур" Анастасия Карбаева. – Таиланд – один из лидеров продаж».

По ее оценке, отдых на Пхукете с вылетом в марте стоит дороже, чем в апреле. «Для примера возьмем отель Pamookkoo Resort 4*. Тур с заездом 25 марта на 13 ночей обойдется на двоих в 270 тыс. руб., а если выбрать дату 15 апреля – уже 218 тыс.».

«Мы своим клиентам как ориентир называем уровень – 100 тыс. руб. на человека на Пхукете, Паттайя обойдется дешевле – 80–90 тыс. – отмечает Ольга Коненко. – Имею в виду хорошие отели категории 4–5*».

Похожая картина и в Екатеринбурге – цены на Турцию на ближайшие даты выглядят привлекательными. Например, стоимость 10-дневного тура с размещением в 5* отеле начинается от 90 тыс. руб. на двоих. За эту сумму, например, предлагается провести отпуск в Drita Hotel 5* в Анталье с завтраками. Отдых в Justiniano Deluxe Resort 5* на «все включено» обойдется в 116 тыс.

Недельный тур в Стамбул с отправлением из аэропорта Кольцово можно забронировать за 70 тыс. руб. на двоих (3*). «Самолеты из нашего города летают 3 раза в неделю. Заполняемость, видимо, не всегда идет, и ближе к вылету цены снижаются. Поэтому туристы чаще бронируют за несколько дней до заезда, – отмечает руководитель компании “Валенсия” Валентина Дмитриева. – Впрочем, многие откладывают свою поездку на вторую половину весны, когда будет потеплее».