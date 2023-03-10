Два карельских города попали в топ-10 популярных направлений для отдыха весной

Лахденпохья и Сортавала в Карелии оказались в десятке малых городов, которые туристы выбирают для отдыха весной. Лидером рейтинга стал Кировск, который находится в Мурманской области, выяснили аналитики «Твил.ру».

На восьмом месте оказался населенный пункт Лахденпохья. Именно этот город стал самым дорогим в топе. Средняя стоимость ночи там составляет 10,4 тыс. рублей. Продолжительность поездки – 2 ночи. Лидер рейтинга, город Кировск, в Мурманской области собрал 16 % всех весенних броней в небольших городах.