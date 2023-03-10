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2 часа назад

Лаос открывает небо для «Аэрофлота»

Konkurent.ru

«Аэрофлоту» больше не придется летать в Таиланд из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока удлиненным маршрутом через воздушное пространство Мьянмы. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), Лаос, закрывший свое небо для авиакомпании в начале декабря 2022 года, с 10 марта снимает соответствующие ограничения.

Лаос открывает небо для «Аэрофлота»
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

«Это означает, что время полета сократится. В случае с рейсами, которые выполнялись на среднемагистральных Boeing 737-800 и требовали дозаправки по пути в Таиланд, экономия составит два часа», – заявили в АТОР.

Так, время в пути из Владивостока до Бангкока теперь будет составлять 8 ч. 25 мин. До этого, с учетом дозаправки, которая была необходима при облете Лаоса через Мьянму, если полет выполнял среднемагистральный самолет, время в полете составляло порядка 10 ч.

Как сообщал KONKURENT.RU, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 марта приостановила выполнение прямых перелетов из Владивостока во Вьентьян, столицу Лаоса. Причины прекращения полетной программы так и не было озвучено. При этом сотни туристов, имевших билеты во Владивосток на 18 февраля, смогли выбраться из Лаоса лишь 4 марта.

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