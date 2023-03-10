В России снова начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Фабрика «Гознак» возобновит печать биометрических загранников, которые выдают на 10 лет. Об этом сообщила Baza со ссылкой на источник в компании. По данным телеграм-канала, паспорта начнут выдавать в стандартном режиме, но из-за скопившихся заявок сроки получения могут увеличиться. Биометрические паспорта перестали оформлять с февраля из-за технических сложностей — в России не хватало чипов для их производства.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Биометрический паспорт выдают на 10 лет. в документ вклеен микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

Выдачу таких паспортов прекратили из-за технических сложностей. Всё из-за нехватки чипов и большого спроса на паспорта. Предполагалось, что приостановка продлится до второй половины марта. Видимо, проблему решили раньше.