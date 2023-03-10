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44 минуты назад

В России снова начнут выдавать биометрические загранпаспорта

Секрет Фирмыиещё 1

Фабрика «Гознак» возобновит печать биометрических загранников, которые выдают на 10 лет. Об этом сообщила Baza со ссылкой на источник в компании. По данным телеграм-канала, паспорта начнут выдавать в стандартном режиме, но из-за скопившихся заявок сроки получения могут увеличиться. Биометрические паспорта перестали оформлять с февраля из-за технических сложностей — в России не хватало чипов для их производства.

В России снова начнут выдавать биометрические загранпаспорта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Биометрический паспорт выдают на 10 лет. в документ вклеен микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

Выдачу таких паспортов прекратили из-за технических сложностей. Всё из-за нехватки чипов и большого спроса на паспорта. Предполагалось, что приостановка продлится до второй половины марта. Видимо, проблему решили раньше.

Вместе с биометрией люди доверяют государству всё больше конфиденциальных данных. А от утечек в современном мире никто не застрахован. Что будет, если хакеры украдут ваши данные, «Секрет» рассказывал тут.

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